Минобороны: разведчики из Тувы захватили опорный пункт ВСУ

В Минобороны России заявили, что разведчики из Тувы захватили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

Как отметили в ведомстве, в ходе выполнения боевой задачи военнослужащие выдвинулись в район разведки, где при помощи беспилотника выявили опорный пункт противника.

«Получив данные о цели, штурмовой отряд под прикрытием танков Т-90 и боевой машины пехоты выдвинулся на захват опорного пункта. Приблизившись почти вплотную к позициям, тяжёлая техника в лоб атаковала противника огнём, применив тактику танковой карусели», — отмечается в заявлении министерства в Telegram-канале.

Отмечается, что молниеносная атака и огневая мощь разрушили укрепления и деморализовали личный состав ВСУ, обеспечив безопасный захват опорного пункта штурмовым отрядом.

Ранее сообщалось, что ВС России на Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам ВСУ.