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ВС России на Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам ВСУ

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Группировка «Центр» нанесла поражение штурмовым группам противника, которые пытались атаковать позиции российских военных на Краснолиманском направлении.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Отмечается, что в районе Торского и участке Серебрянского лесничества ВСУ предприняли пять попыток вернуть утраченные позиции.

«При поддержке огня артиллерии нанесено огневое поражение штурмовым группам 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в результате потери противника составили свыше 30 боевиков.

Кроме того, были уничтожены танк, боевая машина пехоты и два автомобиля ВСУ.

Ранее российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ.

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