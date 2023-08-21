ВС России на Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам ВСУ
Об этом, как информирует ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Отмечается, что в районе Торского и участке Серебрянского лесничества ВСУ предприняли пять попыток вернуть утраченные позиции.
«При поддержке огня артиллерии нанесено огневое поражение штурмовым группам 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сообщении.
По данным агентства, в результате потери противника составили свыше 30 боевиков.
Кроме того, были уничтожены танк, боевая машина пехоты и два автомобиля ВСУ.
Ранее российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ.