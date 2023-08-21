ВС России на Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам ВСУ

Группировка «Центр» нанесла поражение штурмовым группам противника, которые пытались атаковать позиции российских военных на Краснолиманском направлении.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Отмечается, что в районе Торского и участке Серебрянского лесничества ВСУ предприняли пять попыток вернуть утраченные позиции.

«При поддержке огня артиллерии нанесено огневое поражение штурмовым группам 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в результате потери противника составили свыше 30 боевиков.

Кроме того, были уничтожены танк, боевая машина пехоты и два автомобиля ВСУ.

Ранее российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ.