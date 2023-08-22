«В районе газодобывающих установок»: в МО РФ заявили об уничтожении разведывательного катера ВСУ в Чёрном море

Экипаж российского Су-30СМ уничтожил разведывательный катер украинских войск в районе российских газодобывающих установок в акватории Чёрного моря, заявили в Минобороны РФ. Наряду с этим отражены новые попытки Киева устроить террористические атаки с применением беспилотников в Московской и Брянской областях. БПЛА были обнаружены средствами ПВО, а затем подавлены либо уничтожены.

В Минобороны России утром 22 августа сообщили об уничтожении в Чёрном море разведывательного катера украинских войск.

«Сегодня ночью экипажем самолёта Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Чёрного моря был уничтожен разведывательный катер Вооружённых сил Украины», — заявили в министерстве.

Незадолго до этого в МО заявили об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа в Чёрном море. По данным ведомства, 21 августа около 23:00 Киев предпринял попытку совершить атаку с применением этих БПЛА.

Аппараты были обнаружены дежурными силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, вследствие чего они потеряли управление и потерпели крушение над акваторией Чёрного моря в 40 км северо-западнее Крыма.

Наряду с этим в МО 22 августа заявили, что ночью была пресечена попытка осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами в ряде других регионов.

В частности, два БПЛА были обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, после чего потерпели крушение над территорией Брянской области. Ещё два беспилотника обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области.

Об инциденте с БПЛА у себя в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он написал, что средства ПВО сбили два ударных беспилотника: один — в районе Красногорска, другой — в районе Часцов.

Очевидцы рассказали RT, что в доме в подмосковном Красногорске из-за взрыва БПЛА выбило окна, а также повреждён ряд автомобилей.

После взрыва во двор вышли жители. Они рассказали, что «окна прям дрожали, все проснулись». На автомобильной парковке во дворе дома лежали обломки БПЛА.

«Машин насчитал 15 минимум — где-то капот пробило, где-то лобовуху», — рассказал RT один из местных жителей.

В Росавиации заявили, что утром 22 августа в целях обеспечения безопасности гражданских воздушных судов временно были ограничены полёты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. По данным ведомства, в результате девять пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты.

На время введения ограничений на приём и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, отметили в Росавиации.

Ограничения отменили в 04:30 мск, после чего пассажиры перенаправленных рейсов были доставлены в аэропорты назначения.

«В настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно», — подытожили в Росавиации.

Отметим, что в течение дня 21 августа в Минобороны РФ сообщили как минимум о четырёх попытках Киева провести террористические атаки с применением беспилотников. Так, около 06:50 один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в районе населённого пункта Покровское Рузского района.

В 08:16 ещё один БПЛА самолётного типа был обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области.

Позднее ещё два инцидента с беспилотниками произошло в Белгородской области. Два аппарата были обнаружены и уничтожены в 14:30 и 16:00.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 20 августа, украинские беспилотники также пытались осуществить атаку на объекты в Московском регионе.

По данным Минобороны, инцидент был зафиксирован около 04:00 мск. Дежурные силы ПВО обнаружили беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Ступинского района Московской области в направлении столицы.

Как уточнили в оборонном ведомстве, БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе.