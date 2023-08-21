Дежурными средствами ПВО и РЭБ: в Минобороны России заявили об уничтожении двух БПЛА в Московской области

Две атаки с применением беспилотников самолётного типа в Московской области предотвращены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, первый БПЛА был обнаружен в районе населённого пункта Покровское Рузского района, второй — над территорией Истринского района.

В Минобороны России заявили о пресечении новых попыток киевского режима устроить террористические атаки в Московском регионе.

В ведомстве сообщили о двух сбитых беспилотниках самолётного типа. Первый БПЛА был обнаружен около 06:50 мск над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Как уточнили в МО РФ, БПЛА потерял управление и потерпел крушение в районе населённого пункта Покровское Рузского района. В результате никто не пострадал.

Ещё один аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области в 08:16 мск.

Факт происшествий с беспилотниками также подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. «Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве», — написал он в Telegram-канале.

Впоследствии губернатор Московской области Андрей Воробьёв уточнил подробности инцидента с беспилотником в Истринском районе. По его словам, обломки упали на садовый дом в СНТ «Дорожник» в городском округе Истра.

«Есть двое пострадавших — мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трёх домах», — отметил он.

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В свою очередь, в Росавиации рассказали об ограничениях, которые вводились на фоне инцидентов с БПЛА. Так, утром 21 августа в целях обеспечения безопасности гражданских воздушных судов временно были ограничены полёты в аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Из сообщения ведомства следует, что в связи с этими событиями 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга.

Как подчеркнули в Росавиации, после отмены ограничений на использование воздушного пространства пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения.

Также отмечается, что в период временного ограничения на приём и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

«По состоянию на 09:00 мск аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 20 августа, украинские беспилотники также пытались осуществить атаку на объекты в Московском регионе.

По данным Минобороны, инцидент был зафиксирован около 04:00 мск. Дежурные силы ПВО обнаружили беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Ступинского района Московской области в направлении столицы.

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Как отметили в оборонном ведомстве, БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Ещё об одной попытке атаки беспилотниками в Московском регионе сообщалось днём 19 августа. Как заявили в МО, беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен дежурными силами ПВО, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населённым пунктом Путилково городского округа Красногорск.

Предшествующей ночью киевский режим предпринял ещё одну террористическую атаку на объекты в Московском регионе. Украинский беспилотник упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной после воздействия средств поражения ПВО.

Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых повреждений зданию не нанесли, уточнил тогда мэр Москвы Сергей Собянин.