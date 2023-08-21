Собянин подтвердил уничтожение силами ПВО БПЛА при попытке подлёта к Москве
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«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве. Разрушений и пострадавших нет», — написал он в своём Telegram.
Ранее в Минобороны России заявили, что 21 августа около 06:50 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа.
Позднее в ведомстве указали, что российские средства ПВО уничтожили ещё один беспилотник ВСУ в Подмосковье.