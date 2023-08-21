Собянин подтвердил уничтожение силами ПВО БПЛА при попытке подлёта к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил уничтожение российскими силами ПВО беспилотника при попытке подлёта к Москве.

«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве. Разрушений и пострадавших нет», — написал он в своём Telegram.

Ранее в Минобороны России заявили, что 21 августа около 06:50 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа.

Позднее в ведомстве указали, что российские средства ПВО уничтожили ещё один беспилотник ВСУ в Подмосковье.