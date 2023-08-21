Узнать больше

Российские средства ПВО уничтожили ещё один беспилотник ВСУ в Подмосковье

Короткая ссылка
В 08:16 российские системы ПВО пресекли попытку украинских войск совершить террористическую атаку беспилотником самолётного типа на Подмосковье.
Российские средства ПВО уничтожили ещё один беспилотник ВСУ в Подмосковье
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области», — говорится в сообщении Минобороны России.

Кроме того, 21 августа около 06:50 мск пресечена ещё одна попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить