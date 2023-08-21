Российские средства ПВО уничтожили ещё один беспилотник ВСУ в Подмосковье

В 08:16 российские системы ПВО пресекли попытку украинских войск совершить террористическую атаку беспилотником самолётного типа на Подмосковье.

«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области», — говорится в сообщении Минобороны России.

Кроме того, 21 августа около 06:50 мск пресечена ещё одна попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа.

Пострадавших в результате происшествия нет.