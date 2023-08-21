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Минобороны заявило о пресечении атаки БПЛА в Подмосковье

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В Минобороны России заявили, что утром 21 августа была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа в Московской области.

«21 августа около 06:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что российскими силами ПВО украинский БПЛА был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населённого пункта Покровское Рузского района. 

Пострадавших в результате происшествия нет.

20 августа стало известно, что ВС России пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летальными аппаратами самолётного типа по объектам на территории России.

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