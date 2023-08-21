Тамбовские студенты разработали комплекс подавления малых винтокрылых БПЛА

Студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) создали систему постановки пространственных барьеров для защиты объектов от малых БПЛА, которая будет в три раза дешевле аналогов. Разработку представили на акселераторе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023».

Как отмечается, барьер представляет собой электромагнитное поле, которое ставит помеху для БПЛА.

«В зависимости от типа и класса летательного аппарата возможна постановка как широкополосной помехи во всём диапазоне, так и узкополосной помехи для канала управления или канала навигации. Такая система позволит снизить риски позднего подавления БПЛА», — объяснил лидер проекта Роман Карих.

Уникальность разработки заключается в том, что, в отличие от существующих систем, в ней используются нейросетевые технологии, позволяющие формировать узконаправленные и многолучевые диаграммы направленности, которые точечно воздействуют на летательный аппарат.

«В основе разработки лежат цифровая антенная решётка с большим коэффициентом усиления и использование программно-определяемой радиоплатформы. За счёт этого системе не нужны большие мощности для подавления БПЛА. Это делает стоимость разработки дешевле аналогов», — уточнил Карих.

К настоящему времени команда специалистов собрала опытный образец, провела ряд тестирований и ищет допфинансирование для создания промышленного образца.

Ранее в пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов рассказали RT об уникальных изобретениях членов ВОИР за первые шесть месяцев 2023 года. В их числе — технологии для гальванического обогащения золота, наноалмазный хром и фотолюминофорные краски с послесвечением.