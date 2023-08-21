Тамбовские студенты разработали комплекс подавления малых винтокрылых БПЛА
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Как отмечается, барьер представляет собой электромагнитное поле, которое ставит помеху для БПЛА.
«В зависимости от типа и класса летательного аппарата возможна постановка как широкополосной помехи во всём диапазоне, так и узкополосной помехи для канала управления или канала навигации. Такая система позволит снизить риски позднего подавления БПЛА», — объяснил лидер проекта Роман Карих.
Уникальность разработки заключается в том, что, в отличие от существующих систем, в ней используются нейросетевые технологии, позволяющие формировать узконаправленные и многолучевые диаграммы направленности, которые точечно воздействуют на летательный аппарат.
«В основе разработки лежат цифровая антенная решётка с большим коэффициентом усиления и использование программно-определяемой радиоплатформы. За счёт этого системе не нужны большие мощности для подавления БПЛА. Это делает стоимость разработки дешевле аналогов», — уточнил Карих.
К настоящему времени команда специалистов собрала опытный образец, провела ряд тестирований и ищет допфинансирование для создания промышленного образца.
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