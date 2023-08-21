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Тамбовские студенты разработали комплекс подавления малых винтокрылых БПЛА

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Ксения Калинкина
Студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) создали систему постановки пространственных барьеров для защиты объектов от малых БПЛА, которая будет в три раза дешевле аналогов. Разработку представили на акселераторе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023».
Тамбовские студенты разработали комплекс подавления малых винтокрылых БПЛА
  • Gettyimages.ru

Как отмечается, барьер представляет собой электромагнитное поле, которое ставит помеху для БПЛА.

«В зависимости от типа и класса летательного аппарата возможна постановка как широкополосной помехи во всём диапазоне, так и узкополосной помехи для канала управления или канала навигации. Такая система позволит снизить риски позднего подавления БПЛА», — объяснил лидер проекта Роман Карих.

Уникальность разработки заключается в том, что, в отличие от существующих систем, в ней используются нейросетевые технологии, позволяющие формировать узконаправленные и многолучевые диаграммы направленности, которые точечно воздействуют на летательный аппарат. 

«В основе разработки лежат цифровая антенная решётка с большим коэффициентом усиления и использование программно-определяемой радиоплатформы. За счёт этого системе не нужны большие мощности для подавления БПЛА. Это делает стоимость разработки дешевле аналогов», — уточнил Карих.

К настоящему времени команда специалистов собрала опытный образец, провела ряд тестирований и ищет допфинансирование для создания промышленного образца.

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