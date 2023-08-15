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Российские учёные придумали способ переработки пластика обратно в нефтепродукты

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Учёные ФИЦ «Институт катализа СО РАН» придумали способ переработки пластика обратно в нефтепродукты.
Российские учёные придумали способ переработки пластика обратно в нефтепродукты
  • Gettyimages.ru
  • © Makiko Tanigawa

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Один из авторов исследования, лаборант отдела технологии каталитических процессов Института катализа СО РАН Валерия Крестьянинова, рассказала, что исследование сейчас находится на начальных этапах. По её словам, цель работы — создать замкнутый цикл по переработке нефти в пластик, а потом в нефтепродукт на основе термолизного масла из пластиковых отходов с пониженным содержанием хлора в 200 раз.

«Это термолизное масло добавляют в нефтепродукты, чтобы утилизировать пластиковые отходы, затем создают более экологичное топливо», — объяснила Крестьянинова.

Ранее в пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов рассказали RT об уникальных изобретениях членов ВОИР за первые шесть месяцев 2023 года. В их числе — технологии для гальванического обогащения золота, наноалмазный хром и фотолюминофорные краски с послесвечением.

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