В ВОИР назвали наноалмазный хром и фотолюминофорные краски уникальными изобретениями

В пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов рассказали RT об уникальных изобретениях членов ВОИР за первые шесть месяцев 2023 года. В их числе — технологии для гальванического обогащения золота, наноалмазный хром и фотолюминофорные краски с послесвечением.

Как отметили в ВОИР, в условиях действия санкций Запада против России особую важность приобретает вопрос замещения импортных товаров продукцией и технологиями, произведёнными внутри страны.

Первая в списке российских изобретателей, достигших успеха на этом направлении, — компания «Доре-Технолоджи». Её специалисты создали уникальную технологию и оборудование для гальванического обогащения золота.

«В разработанном процессе не используются кислоты, нет выделения вредных газов и себестоимость обогащения 1 г добытого металла находится в пределах трёх рублей. Исходным сырьём для оборудования может выступать металл Доре, а также другие золотосодержащие материалы, поддающиеся сплавлению», — уточнили в пресс-службе.

Работы над оборудованием велись более десяти лет. Как сообщается, технология может быть широко востребована в золотодобывающей отрасли и для нужд ювелирных производств.

Ещё одна разработка — наноалмазный хром. Создателем и владельцем технологии является инжиниринговая компания ООО «РАМ».

«Исходным сырьём служат наноалмазы детонационного синтеза. Покрытие изделий наноалмазным хромом существенно улучшает эксплуатационные характеристики металлических изделий, позволяет увеличить производительность, жизненный цикл, повышает качество деталей, механизмов и оборудования», — объяснили в ВОИР.

В России и за рубежом такой метод может быть востребован в металлургической промышленности, машиностроении, космической отрасли и прочих.

Третья уникальная разработка — фотолюминофорные краски с послесвечением.

Их можно использовать для окрашивания отдельных деталей и объектов (линий на дорожном покрытии, знаков, транспорта), для маркировки опасных участков технологических линий, повышения «живучести» судов в случае выхода из строя энергосистем и так далее.

«Краски производятся на основе неорганических люминофоров отечественного производства и обладают повышенной яркостью послесвечения, светостойкостью и термостойкостью», — подчеркнули в обществе.

В настоящее время идёт приём заявок на премию ВОИР (в рамках фестиваля «ВОИР: Наука и изобретения для жизни»), которая вручается изобретателям и рационализаторам за лучшее изобретение, соответствующее «большим вызовам» научно-технологического развития России.

Ранее директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Неретин рассказал, как определить, имеет ли изобретение патентную ценность.