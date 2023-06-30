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Роспатент: проект московских врачей попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины

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Проект врачей из Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента.
Роспатент: проект московских врачей попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины

Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Нейрохирурги и руководители Московского городского спинального нейрохирургического центра ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ запатентовали способ фиксации межостистого имплантата при дегенеративных заболеваниях позвоночника.

Врачи предложили создание специальной костной полости для имплантата и его надёжной фиксации в ней с помощью уникального метода.

Ранее, по сообщению «Радио 1», первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила, что в парках в прошедшие выходные проверили своё здоровье 350 жителей Подмосковья.

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