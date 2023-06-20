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Специалист Неретин рассказал, как определить патентную ценность изобретения

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Директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Неретин рассказал, как определить, имеет ли изобретение патентную ценность.
Специалист Неретин рассказал, как определить патентную ценность изобретения
  • Gettyimages.ru
  • © mihailomilovanovic

«Когда мы получаем заявку, то подающий её изобретатель или правообладатель представляет миру новое техническое решение, которое даёт какой-то результат. Насколько это решение полезно, востребовано, своевременно — иногда можно понять сразу, иногда нельзя», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, есть изобретения, сильно опережающие время, но это не значит, что их не стоит патентовать.

«В массовом порядке оценить уровень своего изобретения на новизну сейчас гораздо проще, чем раньше. Роспатент в рамках реализации программы «Цифровая экономика» сделал ряд новых информационных систем», — отметил Неретин.

Как добавил эксперт, будущие правообладатели могут воспользоваться поисковой платформой, предоставляющей доступ к мировому патентному фонду, и сделать вывод о том, является ли идея новой или нет.

Ранее в Роспатенте рассказали о работе по созданию модели кредитования под залог интеллектуальных прав.

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