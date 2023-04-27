В Роспатенте рассказали о работе по созданию модели кредитования под залог интеллектуальных прав

Глава Роспатента Юрий Зубов заявил, что ведомство создаёт модель кредитования под залог интеллектуальных прав.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Совместно с Минфином, Минэкономразвития, Банком России и правительством Москвы для малых и средних компаний формируем правильную модель кредитования под залог интеллектуальной собственности, где основной вес имеют интеллектуальные права», — сказал Зубов на полях Международной конференции ЭРА IP «Интеллектуальная собственность в системе инновационно ориентированной экономики».

По его словам, компании смогут получить финансирование до 50 млн рублей.

«Пока кредитование возможно под 12%. Однако после субсидирования правительством Москвы ставка составит всего 3–5%», — уточнил Зубов.

Ранее НСН сообщала, что служба занятости населения Москвы подписала партнёрские соглашения с четырьмя крупными компаниями из разных сфер бизнеса в ходе Всероссийской ярмарки трудоустройства.