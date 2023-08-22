Росавиация: девять рейсов было перенаправлено из аэропортов Москвы
Информация об этом появилась в Telegram-канале Росавиации.
«Девять пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после отмены ограничений пассажиры перенаправленных рейсов были доставлены в аэропорты назначения.
В настоящее время аэропорты работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что все столичные аэропорты закрыты на вылет и прилёт.
Позже Шереметьево и Домодедово возобновили приём рейсов.