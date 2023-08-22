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Росавиация: девять рейсов было перенаправлено из аэропортов Москвы

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Сегодня утром в Москве аэропорты Внуково и Домодедово временно вводили ограничения на приём и отправку рейсов в целях обеспечения безопасности.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Росавиации.

«Девять пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после отмены ограничений пассажиры перенаправленных рейсов были доставлены в аэропорты назначения.

В настоящее время аэропорты работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что все столичные аэропорты закрыты на вылет и прилёт.

Позже Шереметьево и Домодедово возобновили приём рейсов.

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