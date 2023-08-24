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Минобороны: ВС России продолжили наступление в направлении Купянска

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Вооружённые силы России в течение суток продолжили наступательные действия на Купянском направлении.

Об этом информирует Министерство обороны России.

«На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили успешное ведение наступательных действий в назначенных зонах ответственности», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Также отражено пять атак ВСУ в районах Новосёловского, Новоегоровки (ЛНР) и Синьковки (Харьковская область).

До этого офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин заявил, что российские войска на Купянском направлении заняли опорный пункт и два наблюдательных поста украинской армии.

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