Сосредоточенный удар по ключевым предприятиям режима: в МО РФ заявили о нанесении значительного ущерба ВПК Украины

По ключевым предприятиям военной промышленности Украины нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, все назначенные объекты поражены, украинскому ВПК нанесён значительный ущерб. В зоне СВО российские военные продолжили отражать безуспешные попытки наступления ВСУ. В районе Краматорска поражён пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны украинских войск. Силы ПВО перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции.

В Минобороны России заявили о сосредоточенном ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности Украины.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесён значительный ущерб», — заявили в ведомстве.

ВС РФ систематически поражают объекты украинского ВПК.

Ещё об одном групповом ударе по таким целям сообщалось в середине июля. Тогда были поражены объекты военной промышленности и топливной инфраструктуры, а также склады боеприпасов ВСУ в районе Одессы и авиабаза Канатово в Кировоградской области.

Обстановка в зоне СВО

В зоне спецоперации российские военные продолжили противостоять попыткам наступления ВСУ. На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Работино (Запорожская область).

По данным МО, противник потерял свыше 200 военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы «Мста-Б».

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На Купянском направлении благодаря активным и слаженным действиям подразделений группировки «Запад» при поддержке авиации и артиллерии отражено шесть атак штурмовых групп 14-й, 32-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Новосёловское (ЛНР), Ольшана и Синьковка (Харьковская область).

В этом секторе ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, установку «Гвоздика», две самоходные гаубицы на колёсном шасси Zuzana 2 словацкого производства, орудие Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак подразделений ВСУ в районах н. п. Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское (ДНР).

Противник потерял на данном направлении до 230 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin (производства США) и «Акация», а также гаубицу Д-20.

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На Краснолиманском направлении благодаря профессиональным действиям подразделений группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 68-й пехотной и 42-й механизированной бригад ВСУ в районах н. п. Новоегоровка, Кузьмино (ЛНР) и Весёлое (ДНР). Уничтожены до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, а также за счёт работы подразделений группировки «Восток» поражены силы ВСУ в районе н. п. Приютное (Запорожская область). Кроме того, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 31-й механизированной бригады ВСУ.

По данным МО РФ, за сутки уничтожены до 200 украинских военных, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», гаубица «Мста-Б» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Херсонском направлении противник за сутки потерял до 35 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицу Д-20.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили живую силу и военную технику противника в 172 районах. Наряду с этим в районе Краматорска (ДНР) поражён пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ, а в районе н. п. Омельник (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 43-й артиллерийской бригады ВСУ.

Кроме того, как отметили в ведомстве, российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции и два реактивных снаряда системы «Ураган». В дополнение к этому за сутки уничтожено 25 украинских беспилотников.