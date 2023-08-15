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ВС России ночью нанесли удар по предприятиям военной промышленности Украины

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Российские войска минувшей ночью нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям украинской военной промышленности.
ВС России ночью нанесли удар по предприятиям военной промышленности Украины
  • РИА Новости

Об этом заявило Министерство обороны России.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима», — заявило ведомство.

Ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области.

Также в результате удара произошёл пожар на одном из предприятий Днепропетровска.

Наряду с этим глава ОВА в Черкасской области рассказал, что в регионе предприятие повреждено в результате взрыва.

Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в городах Луцк и Львов.

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