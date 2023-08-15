ВС России ночью нанесли удар по предприятиям военной промышленности Украины

Российские войска минувшей ночью нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям украинской военной промышленности.

Об этом заявило Министерство обороны России.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима», — заявило ведомство.

Ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области.

Также в результате удара произошёл пожар на одном из предприятий Днепропетровска.

Наряду с этим глава ОВА в Черкасской области рассказал, что в регионе предприятие повреждено в результате взрыва.

Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в городах Луцк и Львов.