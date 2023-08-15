ВС России ночью нанесли удар по предприятиям военной промышленности Украины
- РИА Новости
Об этом заявило Министерство обороны России.
«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима», — заявило ведомство.
Ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области.
Также в результате удара произошёл пожар на одном из предприятий Днепропетровска.
Наряду с этим глава ОВА в Черкасской области рассказал, что в регионе предприятие повреждено в результате взрыва.
Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в городах Луцк и Львов.