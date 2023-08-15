«Зеркало недели»: одно из предприятий Днепропетровска загорелось в результате удара

Пожар вспыхнул на одном из предприятий Днепропетровска в результате удара, сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.

Информация об этом появилась в Telegram-канале издания «Зеркало недели». Ранее украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах во Львовской области. Также в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.