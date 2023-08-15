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Минобороны: российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

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ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении.
Минобороны: российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что российские военные отразили шесть атак штурмовых групп 14-й и 32-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригады ВС Украины в районах населённых пунктов Новосёловское ЛНР, Ольшана и Синьковка Харьковской области.

14 августа ведомство сообщало, что российская армия отразила шесть атак и контратак украинских войск на Купянском направлении.

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