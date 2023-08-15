Минобороны: российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что российские военные отразили шесть атак штурмовых групп 14-й и 32-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригады ВС Украины в районах населённых пунктов Новосёловское ЛНР, Ольшана и Синьковка Харьковской области.

14 августа ведомство сообщало, что российская армия отразила шесть атак и контратак украинских войск на Купянском направлении.