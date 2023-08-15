«Упреждающее огневое поражение»: в группировке «Запад» заявили об отражении пяти контратак ВСУ на Купянском направлении

Российские военнослужащие из группировки «Запад» отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении. По данным пресс-центра объединения, поражение противнику нанесла артиллерия. ВСУ потеряли до взвода пехоты. Ещё две атаки отражены благодаря своевременному раскрытию планов противника. Кроме того, авиация нанесла серию ударов по позициям украинских войск.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил об отражении пяти контратак ВСУ за сутки.

По его словам, украинские войска предприняли попытки вернуть утраченные позиции на Купянском направлении силами подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

«Нанесением упреждающего огневого поражения артиллерией группировки все контратаки сорваны, потери противника составили до взвода пехоты», — отметил Зыбинский.

Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии противник штурмовыми группами 44-й отдельной механизированной бригады дважды атаковал позиции российских войск в районе населённого пункта Новосёловское.

«Выдвижение противника своевременно вскрыто. Огнём буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» и САУ «Мста-С» нанесено огневое поражение, атаки отражены. Уничтожено до взвода живой силы», — уточнил Зыбинский.

Наряду с этим экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-35 группировки войск «Запад» нанесли 12 авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений 14-й и 32-й отдельных механизированных бригад и подразделений территориальной обороны в районах н. п. Синьковка, Стельмаховка и Кисловка.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что передовые подразделения при поддержке артиллерии и авиации наносят огневое поражение противнику в районе Урожайного.

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«В ходе боя вскрыты и уничтожены более двух десятков боевых позиций и скопление живой силы противника. Пресечено выдвижение шести групп пехоты. Уничтожены боевая бронированная машина и бронетранспортёр ВСУ», — уточнил Чехов.

В рамках контрбатарейной борьбы гаубичная артиллерия уничтожила артустановку CAESAR в Великой Новосёлке, а также американскую буксируемую гаубицу М777 в Доброволье. Кроме того, уничтожен пункт управления украинскими беспилотниками в районе совхоза «Октябрь».

В Угледаре, по словам Чехова, с помощью артиллерийского огня и ударных беспилотников удалось поразить пункт временной дислокации боевиков. Северо-восточнее Никольского были нанесены удары по опорному пункту и местам скопления националистов. Также пресечено выдвижение двух групп пехоты противника юго-восточнее Новодаровки и севернее Приютного.

«Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, совхоза «Октябрь». Расчётами зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Оса» сбиты два БПЛА самолётного типа «Фурия» и «Валькирия», — рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток».

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян заявил, что артиллерия объединения в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией ВСУ на Херсонском направлении выявила и уничтожила три 120-мм миномёта 2Б11 с расчётами в районе села Понятовка, а также буксируемую 155-мм гаубицу М777 на окраине н. п. Томина Балка.

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Кроме того, в районе н. п. Казачьи Лагеря пресечена попытка переброски диверсионной группы ВСУ на быстроходной лодке.

«Огнём береговой артиллерии плавсредство успешно уничтожено», — уточнил Кодрян.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что в ходе ведения активной обороны на Сватовском и Краснолиманском направлениях передовые подразделения при поддержке артиллерии и авиации сорвали и отразили пять попыток атак штурмовых групп механизированных бригад из 68-й егерской бригады ВСУ. Противник потерял более 50 боевиков.

Кроме того, комплексы «Тор-М1» и «Оса-АКМ» сбили четыре беспилотных летательных аппарата в районах н. п. Рубежное и Кременная. В рамках контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 30 артиллерийских подразделений противника.

Авиация группировки нанесла восемь ракетных ударов по скоплению живой силы и огневых средств боевиков в районах н. п. Серебрянское лесничество, Червоная Диброва и Терны.