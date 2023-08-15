«Упреждающее огневое поражение»: в группировке «Запад» заявили об отражении пяти контратак ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил об отражении пяти контратак ВСУ за сутки.
По его словам, украинские войска предприняли попытки вернуть утраченные позиции на Купянском направлении силами подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
«Нанесением упреждающего огневого поражения артиллерией группировки все контратаки сорваны, потери противника составили до взвода пехоты», — отметил Зыбинский.
Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии противник штурмовыми группами 44-й отдельной механизированной бригады дважды атаковал позиции российских войск в районе населённого пункта Новосёловское.
«Выдвижение противника своевременно вскрыто. Огнём буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» и САУ «Мста-С» нанесено огневое поражение, атаки отражены. Уничтожено до взвода живой силы», — уточнил Зыбинский.
Наряду с этим экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-35 группировки войск «Запад» нанесли 12 авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений 14-й и 32-й отдельных механизированных бригад и подразделений территориальной обороны в районах н. п. Синьковка, Стельмаховка и Кисловка.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что передовые подразделения при поддержке артиллерии и авиации наносят огневое поражение противнику в районе Урожайного.Также на russian.rt.com «Все назначенные объекты поражены»: в МО РФ заявили об успешном ударе по местам производства безэкипажных катеров ВСУ
«В ходе боя вскрыты и уничтожены более двух десятков боевых позиций и скопление живой силы противника. Пресечено выдвижение шести групп пехоты. Уничтожены боевая бронированная машина и бронетранспортёр ВСУ», — уточнил Чехов.
В рамках контрбатарейной борьбы гаубичная артиллерия уничтожила артустановку CAESAR в Великой Новосёлке, а также американскую буксируемую гаубицу М777 в Доброволье. Кроме того, уничтожен пункт управления украинскими беспилотниками в районе совхоза «Октябрь».
В Угледаре, по словам Чехова, с помощью артиллерийского огня и ударных беспилотников удалось поразить пункт временной дислокации боевиков. Северо-восточнее Никольского были нанесены удары по опорному пункту и местам скопления националистов. Также пресечено выдвижение двух групп пехоты противника юго-восточнее Новодаровки и севернее Приютного.
«Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, совхоза «Октябрь». Расчётами зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Оса» сбиты два БПЛА самолётного типа «Фурия» и «Валькирия», — рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток».
В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян заявил, что артиллерия объединения в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией ВСУ на Херсонском направлении выявила и уничтожила три 120-мм миномёта 2Б11 с расчётами в районе села Понятовка, а также буксируемую 155-мм гаубицу М777 на окраине н. п. Томина Балка.
Кроме того, в районе н. п. Казачьи Лагеря пресечена попытка переброски диверсионной группы ВСУ на быстроходной лодке.
«Огнём береговой артиллерии плавсредство успешно уничтожено», — уточнил Кодрян.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что в ходе ведения активной обороны на Сватовском и Краснолиманском направлениях передовые подразделения при поддержке артиллерии и авиации сорвали и отразили пять попыток атак штурмовых групп механизированных бригад из 68-й егерской бригады ВСУ. Противник потерял более 50 боевиков.
Кроме того, комплексы «Тор-М1» и «Оса-АКМ» сбили четыре беспилотных летательных аппарата в районах н. п. Рубежное и Кременная. В рамках контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 30 артиллерийских подразделений противника.
Авиация группировки нанесла восемь ракетных ударов по скоплению живой силы и огневых средств боевиков в районах н. п. Серебрянское лесничество, Червоная Диброва и Терны.