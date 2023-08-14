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Военная хроника: ракетоносцы Ту-95МС вылетели в сторону Украины

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Восемь российских ракетоносцев Ту-95МС вылетели в сторону Украины, также в море выведен «Адмирал Макаров» с восемью крылатыми ракетами «Калибр-НК».
Военная хроника: ракетоносцы Ту-95МС вылетели в сторону Украины
  • РИА Новости

Об этом пишет Военная хроника.

Согласно представленным данным, есть вероятность, что вылет является боевым.

«Если эти данные подтвердятся, то на рубежи пуска самолёты, предположительно, выйдут после полуночи по московскому времени. Суммарный залп восьми бортов — 48 крылатых ракет Х-101 или Х-55», — говорится в сообщении.

Ранее Военная хроника сообщила о появлении вблизи Крыма самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО.

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