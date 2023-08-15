Балицкий: ВСУ продолжают бросать военных на убой в районе Работина

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ продолжают бросать военных на убой в районе Работина.

Как он написал в своём Telegram-канале, утром 15 августа российские подразделения обнаружили движение разведывательной группы противника, которая двигалась в направлении Работина. После украинские военные на двух танках и четырёх БМП попытались совершить атаку.

«Командование солдат ВСУ не прекращает упорные попытки движений на наши позиции, практически ежедневно бросают от 40 до 100 человек на убой, возвращаются на свои позиции не больше 20%, и почти не возвращается техника», — отметил он.

По его словам, украинцы в руках властей страны продолжают оставаться марионетками. На убой отправляют преимущественно обычных украинских мобилизованных.

«Только за эту ночь потери противника на Запорожском направлении в общей сложности составили 95 солдат, шесть иностранных танков и четыре БМП, пять ударных БПЛА», — добавил Балицкий.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили склады ВСУ в Запорожской области.