Боец ОБТФ «Каскад»: ВСУ уже просто «кидают мясо» на Урожайное
- AP
- © Efrem Lukatsky
В последний раз ВСУ пробовали прорваться, но даже не доехали до запланированных целей — их накрыли артиллерией и шрапнелью.
«Последствия для них будут плачевные, этого наступления сегодняшнего конкретно», — говорят российские военные.
У ВСУ «цель превыше всего», отмечают бойцы «Каскада», любой ценой украинские военные двигаются, «несмотря на потери, обстрелы», «не жалея себя и технику».
Судя по тому, сколько машин бросают в атаку, техники у ВСУ уже очень мало, отметил один из российских военных.
«Если в первые волны были десятки машин, то сейчас, если в лучшем случае за день будет несколько, то уже хорошо. В основном уже кидают просто мясо», — сказал военнослужащий.
Военная хроника ранее писала, что ОБТФ «Каскад» при поддержке артиллеристов и механизированных частей ВВО продолжает контролировать южную часть Урожайного, центр посёлка остаётся серой зоной, в которой ВС России при необходимости проводят контратаки.