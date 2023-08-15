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Боец ОБТФ «Каскад»: ВСУ уже просто «кидают мясо» на Урожайное

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Украинские войска пытаются продвигаться в районе Урожайного в ДНР большой ценой, несмотря на потери, рассказали военкору RT Филиппу Прокудину бойцы ОБТФ «Каскад», которые сдерживают попытки ВСУ наступать на этом участке фронта. Российская артиллерия работает по противнику, который вынужден бросать раненых сослуживцев.
Боец ОБТФ «Каскад»: ВСУ уже просто «кидают мясо» на Урожайное
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

В последний раз ВСУ пробовали прорваться, но даже не доехали до запланированных целей — их накрыли артиллерией и шрапнелью.

«Последствия для них будут плачевные, этого наступления сегодняшнего конкретно», — говорят российские военные.

У ВСУ «цель превыше всего», отмечают бойцы «Каскада», любой ценой украинские военные двигаются, «несмотря на потери, обстрелы», «не жалея себя и технику».

Судя по тому, сколько машин бросают в атаку, техники у ВСУ уже очень мало, отметил один из российских военных.

«Если в первые волны были десятки машин, то сейчас, если в лучшем случае за день будет несколько, то уже хорошо. В основном уже кидают просто мясо», — сказал военнослужащий.

Военная хроника ранее писала, что ОБТФ «Каскад» при поддержке артиллеристов и механизированных частей ВВО продолжает контролировать южную часть Урожайного, центр посёлка остаётся серой зоной, в которой ВС России при необходимости проводят контратаки.

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