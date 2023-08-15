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ВХ: ВСУ не имеют успеха в попытках взять под контроль Урожайное в ДНР

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ОБТФ «Каскад» при поддержке артиллеристов и механизированных частей ВВО продолжает контролировать южную часть Урожайного, центр посёлка остаётся серой зоной, в которой ВС России при необходимости проводят контратаки, сообщает Военная хроника.
ВХ: ВСУ не имеют успеха в попытках взять под контроль Урожайное в ДНР
  • AP
  • © Libkos

«Закрепиться в центре посёлка на данный момент для ВСУ практически невозможно: значительная часть Урожайного разрушена, любое движение видно с воздуха», — говорится в сообщении.

Как отмечается, некоторые части ВСУ по-прежнему пытаются накапливать резервы у рукава реки Мокрые Ялы и на северных окраинах, но российская артиллерия отрабатывает по украинской пехоте практически 24 часа в сутки.

По данным Военной хроники, подготовка ВСУ к удару по Урожайному была вскрыта военной разведкой за неделю, что позволило заранее подготовиться к боям и просчитать различные варианты действий противника.

«ВСУ не контролируют и не контролировали Урожайное. Попытки накопиться на севере посёлка и пробиться к его административным границам предпринимались последние несколько дней, однако успеха украинские войска не добились. Во-вторых, российские войска от Урожайного не отошли», — отмечают авторы.

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов ранее сообщил, что российские военные уничтожили более 20 боевых позиций ВСУ и пресекли выдвижение шести групп пехоты противника под Урожайным.

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