На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ. При этом в ДНР и Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, а возле Серебрянки (ДНР) — командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов.

В Днепропетровской области уничтожен воинский эшелон ВСУ с боеприпасами. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами», — заявил он.

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили живую силу и военную технику в 138 районах.

В районах населённых пунктов Ласточкино (ДНР) и Ивановское (Запорожская область) поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, возле Серебрянки (ДНР) — командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР Запорожской и Харьковской областях.

Ситуация на линии боесоприкосновения

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки ВСУ возле населённых пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка (ДНР). Кроме того, штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю.

Потери противника на данном направлении за сутки составили до 310 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубица Д-20.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю при поддержке авиации и огня артиллерии. При этом отражено шесть атак штурмовых групп 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ольшаны, Синьковка (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР).

Уничтожены до 125 украинских бойцов, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходный миномёт «Тюльпан», артиллерийская система М777, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ неподалёку от населённого пункта Кузьмино. Вдобавок было нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Кременная и Червоная Диброва (ЛНР).

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Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнём артиллерии нанесено комплексное огневое поражение украинским войскам в районах населённых пунктов Приютное (Запорожская область), Старомайорское и Ровнополь (ДНР).

Потери ВСУ составили более 175 боевиков, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака противника. Также было нанесено комплексное огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ возле населённого пункта Работино (Запорожская область).

Уничтожены до 195 украинских военнослужащих, четыре бронетранспортëра Stryker, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения украинские подразделения потеряли до 30 человек, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.