Вооружённые силы России уничтожили в Днепропетровской области воинский эшелон ВСУ с боеприпасами.

Об этом информирует Министерство обороны России.

«На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры ракетного удара по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Также военкор RT Андрей Филатов опубликовал видео, снятое в августе 2022 года, на котором показывается, как штурмовики 11-го полка ДНР отбили позицию в районе моста Донецкой кольцевой автодороги.