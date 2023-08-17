ВС России уничтожили в Днепропетровской области эшелон ВСУ с боеприпасами
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
«На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами», — говорится в сводке оборонного ведомства.
Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры ракетного удара по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
Также военкор RT Андрей Филатов опубликовал видео, снятое в августе 2022 года, на котором показывается, как штурмовики 11-го полка ДНР отбили позицию в районе моста Донецкой кольцевой автодороги.