Узнать больше

МО показало кадры удара по ключевым предприятиям военной промышленности Украины

Короткая ссылка
Министерство обороны России опубликовало кадры ракетного удара по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
МО показало кадры удара по ключевым предприятиям военной промышленности Украины
  • globallookpress.com
  • © Cover Images/Keystone Press Agency

По информации оборонного ведомства, российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям украинской военной промышленности. 

Отмечается, что украинскому ВПК нанесён значительный ущерб при ночном ударе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить