МО показало кадры удара по ключевым предприятиям военной промышленности Украины
Министерство обороны России опубликовало кадры ракетного удара по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
- globallookpress.com
- © Cover Images/Keystone Press Agency
По информации оборонного ведомства, российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям украинской военной промышленности.
Отмечается, что украинскому ВПК нанесён значительный ущерб при ночном ударе.
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