Военкор RT показал работу штурмовиков ДНР в районе моста Донецкой кольцевой автодороги

Военкор RT Андрей Филатов опубликовал видео, снятое в августе 2022 года, на котором показывается, как штурмовики 11-го полка ДНР отбили позицию в районе моста Донецкой кольцевой автодороги.

Отмечается, что публиковать видео раньше не позволяла оперативная ситуация на фронте.

Сначала по огневым точкам ВСУ отработали артиллерия и ТОС «Солнцепёк», они заставили украинские силы покинуть укрепрайон и отойти в село Первомайское. После этого начался штурм.

Уточняется, что штурмовиков ВС России сопровождали операторы БПЛА.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры ракетного удара по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.