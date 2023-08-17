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Военкор RT показал работу штурмовиков ДНР в районе моста Донецкой кольцевой автодороги

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Военкор RT Андрей Филатов опубликовал видео, снятое в августе 2022 года, на котором показывается, как штурмовики 11-го полка ДНР отбили позицию в районе моста Донецкой кольцевой автодороги.
Военкор RT показал работу штурмовиков ДНР в районе моста Донецкой кольцевой автодороги
  • РИА Новости

Отмечается, что публиковать видео раньше не позволяла оперативная ситуация на фронте.

Сначала по огневым точкам ВСУ отработали артиллерия и ТОС «Солнцепёк», они заставили украинские силы покинуть укрепрайон и отойти в село Первомайское. После этого начался штурм.

Уточняется, что штурмовиков ВС России сопровождали операторы БПЛА.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры ракетного удара по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

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