Военкор RT показал работу штурмовиков ДНР в районе моста Донецкой кольцевой автодороги
- РИА Новости
Отмечается, что публиковать видео раньше не позволяла оперативная ситуация на фронте.
Сначала по огневым точкам ВСУ отработали артиллерия и ТОС «Солнцепёк», они заставили украинские силы покинуть укрепрайон и отойти в село Первомайское. После этого начался штурм.
Уточняется, что штурмовиков ВС России сопровождали операторы БПЛА.
Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры ракетного удара по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.