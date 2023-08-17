Пленный рассказал, что ВСУ с трудом подвозят боеприпасы под Белогоровкой

Пленный военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ Роман Левко рассказал, что у украинских военных возникают проблемы с организацией подвоза провизии, воды и боеприпасов на переднюю линию обороны под Белогоровкой в ЛНР из-за постоянных артобстрелов со стороны России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ну, не очень хорошо было (с продовольствием и боеприпасами. — RT), с водой вообще были проблемы, так как жаркие дни были, подносили нам очень мало, на всех не хватало, не всегда даже могли поднести», — поделился он.

Также Левко уточнил, что артобстрелы происходили каждый день, что приводило к большому количеству раненых.

«Те, кто не доживал с этими ранениями, — ну, приходилось их там закапывать, так начальство говорило», — прокомментировал пленный.

Ранее украинский военнопленный Сергей Щербина рассказал, что шестеро бойцов Вооружённых сил России обратили в бегство 30 военнослужащих армии Украины, отражая атаку в районе Старомайорска в Донецкой Народной Республике.

Также снайпер ВСУ Константин Прошинский признал, что у Украины нет ни одного шанса выйти не только на границы 1991 года, но и на границы до 24 февраля прошлого года.