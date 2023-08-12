Украинский пленный рассказал, что шесть бойцов ВС России обратили в бегство 30 военных ВСУ

Украинский военнопленный Сергей Щербина рассказал, что шесть бойцов Вооружённых сил России обратили в бегство 30 военнослужащих армии Украины, отражая атаку в районе Старомайорска в Донецкой Народной Республике.

Об этом Щербина рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам военнопленного, его после мобилизации забросили в одну из самых горячих точек на фронте — в район сёл Старомайорское и Урожайное в ДНР.

«Заняли окопы — российский начал танк стрелять. Я испугался, лёг в окопе. Потом появились русские солдаты. Сказали сдаваться, я сразу поднял руки. Потом рассказали, как 30 человек наших выбежали из посадки. Это они с коптера видели. То есть они вшестером нас разогнали», — поделился Щербина.

Он также выразил уверенность, что у российских военных больше мотивации участвовать в боевых действиях, чем у украинских.

Ранее снайпер ВСУ Константин Прошинский признал, что у Украины нет ни одного шанса выйти не только на границы 1991 года, но и на границы до 24 февраля прошлого года.