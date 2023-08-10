Снайпер украинских вооружённых сил Константин Прошинский признал, что у Украины нет ни одного шанса выйти не только на границы 1991 года, но и на границы до 24 февраля прошлого года.

Об этом Прошинский сказал в эфире украинского информационно-аналитического портала «Хвиля».

«Я не вижу ни одного шанса не то что на границы 91-го года выйти, но и на границы до 24 февраля», — цитирует военного РИА Новости.

По его словам, в данный момент перед украинской армией стоит задача удержать то, что сейчас находится под контролем киевских властей.

Ранее журналист Bild Пауль Ронцхаймер выразил мнение, что если российские войска успешно отразят все атаки украинской армии, то, «возможно, придётся подготовить украинцев к контрнаступлению русских».