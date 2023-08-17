На Купянском направлении штурмовые группы шестой общевойсковой армии разгромили до двух взводов пехоты, а также овладели двумя опорными пунктами и двумя наблюдательными постами, сообщили в пресс-центре группировки войск «Запад». При этом было отражено пять контратак противника, предпринятых силами 14-й отдельной механизированной и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригад ВСУ. В результате было уничтожено до взвода живой силы.

На Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии в ходе боевых действий овладели двумя опорными пунктами и двумя наблюдательными постами, разгромив до двух взводов пехоты в районе Ольшан, сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

При этом в целях восстановления утраченных позиций противник провёл пять контратак силами 14-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на позиции российских войск.

«Все контратаки успешно отражены, потери противника составили до взвода живой силы», — сказал он.

Кроме того, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что на склады боеприпасов, расположенные возле Купянска, прибыла большая партия боекомплекта к различным видам вооружения, в том числе поступили мины DM-22 производства Германии.

По его словам, при установке данных мин будут задействованы немецкие специалисты.

«По предварительной информации, военнослужащие имеют прямое отношение к бундесверу, но по документам они проходят как сотрудники частной компании, занимающейся разминированием», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

«Центр»

На Сватовском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две попытки 68-й егерской бригады ВСУ вернуть утраченные позиции, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, потери противника составили более десяти человек, также уничтожена бронемашина.

На Краснолиманском направлении артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по штурмовым группам 21-й, 42-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили более 50 боевиков, уничтожены БМП и бронемашина.

Кроме того, авиация нанесла бомбовые удары по двум командно-наблюдательным пунктам, пункту временной дислокации в районах населённых пунктов Дружелюбовка и Серебрянка. Средствами ПВО сбиты БПЛА «Лелека-100» и два реактивных снаряда РСЗО «Ураган».

«Юг»

Подразделение ракетного соединения Южного военного округа поразило пункт управления РЭБ и ПВО группировки ВСУ в Краматорске, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Артиллерия уничтожила полевой склад боеприпасов в районе Белогоровки, два пункта временной дислокации подразделений 110-й отдельной механизированной бригады, полевой склад боеприпасов и три пикапа украинских войск в районах населённых пунктов Бердычев, Авдеевка и Первомайское.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена американская гаубица М777 в районе Звановки, гаубица Д-20 вблизи Спорного и Д-30 в Северске.

Экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесены удары управляемыми боеприпасами по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях.

Поражены пункт временной дислокации 4-й бригады национальной гвардии Украины и два пункта временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады противника.

Каховская ГЭС

Российские военные, проходящие службу в районе Каховской ГЭС, уничтожили танк и миномёт украинских войск, рассказал пулемётчик с позывным Марио.

«Недавно выехал танк ВСУ, отработал по нашим позициям. Хорошо, что все целы остались. Но на это мы тоже сразу отреагировали: мгновенно начал работать наш миномёт, подавил огнём вражеский танк — больше он не работал», — цитирует его РИА Новости.

Также был ликвидирован миномёт противника и автобус, на котором орудие перевозилось с точки на точку.

Наряду с этим другой боец подразделения с позывным Малой указал, что главная задача — не допустить прорыва противника на левый берег Днепра.

«Мы знаем, что на противоположном берегу находится одесская 126-я бригада теробороны, они постоянно ведут обстрелы, мы к этому привыкли, потерь никаких нет, ребята молодцы, бдительно несут свою службу», — добавил он.