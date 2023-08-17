Марочко: на кассетные боеприпасы приходится более 65% обстрелов ВСУ севера ЛНР

Более 65% обстрелов на Краснолиманском направлении со стороны ВСУ приходится на кассетные боеприпасы.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На участке Сватово — Кременная порядка 70% обстрелов прифронтовых населённых пунктов и наших позиций происходит при помощи натовских артиллерийских орудий», — цитирует его РИА Новости.

Марочко отметил, что более 65% из этих обстрелов осуществляется кассетными боеприпасами.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия допускает пересмотр решения о неприменении кассетных боеприпасов на фоне нарушения Киевом норм международного гуманитарного права.