Марочко: на кассетные боеприпасы приходится более 65% обстрелов ВСУ севера ЛНР
- РИА Новости
Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На участке Сватово — Кременная порядка 70% обстрелов прифронтовых населённых пунктов и наших позиций происходит при помощи натовских артиллерийских орудий», — цитирует его РИА Новости.
Марочко отметил, что более 65% из этих обстрелов осуществляется кассетными боеприпасами.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия допускает пересмотр решения о неприменении кассетных боеприпасов на фоне нарушения Киевом норм международного гуманитарного права.