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Марочко: на кассетные боеприпасы приходится более 65% обстрелов ВСУ севера ЛНР

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Более 65% обстрелов на Краснолиманском направлении со стороны ВСУ приходится на кассетные боеприпасы.
Марочко: на кассетные боеприпасы приходится более 65% обстрелов ВСУ севера ЛНР
  • РИА Новости

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На участке Сватово — Кременная порядка 70% обстрелов прифронтовых населённых пунктов и наших позиций происходит при помощи натовских артиллерийских орудий», — цитирует его РИА Новости.

Марочко отметил, что более 65% из этих обстрелов осуществляется кассетными боеприпасами.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия допускает пересмотр решения о неприменении кассетных боеприпасов на фоне нарушения Киевом норм международного гуманитарного права.

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