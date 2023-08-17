Полковник Райснер: ВСУ сильно рискуют, введя в бой последние резервы

Украинская армия столкнётся с большим риском при введении в бой последней бригады из резерва, заявил полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер.

Он выразил мнение, что ВСУ хотят совершить прорыв до наступления осени.

Военный отметил, что украинская армия была вынуждена перебросить часть сил в район Купянска из-за усиления атак ВС России на данном направлении.

«Развёртывание этих сил сокращает пространство для манёвра Украины для дальнейшего наступления в центральном направлении, которое идёт с 4 июня... Поэтому существует риск быть связанными одновременно на нескольких фронтах», — сказал Райснер газете Tagesspiegel.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что украинская армия задействовала в наступлении 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение, ранее находившееся в резерве.