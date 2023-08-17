Полковник Райснер: ВСУ сильно рискуют, введя в бой последние резервы
Он выразил мнение, что ВСУ хотят совершить прорыв до наступления осени.
Военный отметил, что украинская армия была вынуждена перебросить часть сил в район Купянска из-за усиления атак ВС России на данном направлении.
«Развёртывание этих сил сокращает пространство для манёвра Украины для дальнейшего наступления в центральном направлении, которое идёт с 4 июня... Поэтому существует риск быть связанными одновременно на нескольких фронтах», — сказал Райснер газете Tagesspiegel.
Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что украинская армия задействовала в наступлении 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение, ранее находившееся в резерве.