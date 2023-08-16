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Forbes: ВСУ ввели в бой последнее крупное подразделение из резерва

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Украинская армия задействовала в наступлении 82-ую десантно-штурмовую бригаду, последнее крупное подразделение, ранее находившееся в резерве, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«82-я десантно-штурмовая бригада численностью в 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2, вступила в бой в районе Работино в Запорожской области на юге Украины», — пишет Экс.

Отмечается, что 82-ая и 46-ая бригады были последними крупными резервами украинского командования.

По словам автора статьи, когда данным бригадам понадобиться отдых, у ВСУ может не найтись подразделений на замену.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что контрнаступление украинской армии уже выдыхается, но пока ещё продолжается.

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