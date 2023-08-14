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Пушилин: контрнаступление ВСУ пока продолжается, но уже выдыхается

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Контрнаступление украинских войск всё ещё продолжается, однако солдаты ВСУ уже выдыхаются, а о второй волне наступления речи не идёт.
Пушилин: контрнаступление ВСУ пока продолжается, но уже выдыхается
  • РИА Новости

Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин на форуме «Армия-2023».

Он ответил на вопрос ТАСС о второй волне контрнаступления Киева.

«Пока я бы (действия ВСУ на фронте) так не называл — второе контрнаступление, по сравнению с тем, что мы видели при первой волне, при том контрнаступлении, которое пока выдыхается, но ещё идёт», — заявил Пушилин.

По его словам, сейчас пока остаётся несколько горячих точек по линии фронта, но подготовка российской армии «на совершенно другом уровне, нежели это было полгода назад».

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении до 240 украинских военнослужащих в боях на Южно-Донецком направлении фронта.

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