Узнать больше

Экс-агент ЦРУ Джонсон: контрнаступление ВСУ закончится через месяц из-за потерь

Короткая ссылка
Украинские войска перестанут вести боевые действия через месяц в связи с осенними дождями, а также полученного во время боестолкновений урона в личном составе и технике.

Об этом рассказал экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я думаю, что наступление продлится ещё четыре-пять недель, потому что скоро придут осенние дожди. И, скорее всего, эта зима будет гораздо более суровой, чем предыдущая», — сказал Джонсон.

Он допустил новую волну мобилизации в связи с потерями ВСУ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что контрнаступление украинской армии уже выдыхается, но пока ещё продолжается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить