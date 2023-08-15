Экс-агент ЦРУ Джонсон: контрнаступление ВСУ закончится через месяц из-за потерь
Об этом рассказал экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Я думаю, что наступление продлится ещё четыре-пять недель, потому что скоро придут осенние дожди. И, скорее всего, эта зима будет гораздо более суровой, чем предыдущая», — сказал Джонсон.
Он допустил новую волну мобилизации в связи с потерями ВСУ.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что контрнаступление украинской армии уже выдыхается, но пока ещё продолжается.