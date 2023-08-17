Марочко: специалисты из ФРГ прибыли на Купянское направление для установки мин

Украинские военные на Купянском направлении получили большое количество боеприпасов, в том числе мины, которые будут устанавливать специалисты из Германии, заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

«На склады боеприпасов, расположенные в районе населённого пункта Купянск, прибыла большая партия БК к различным видам вооружения, в том числе поступили мины DM-22 производства Германии», — цитирует РИА Новости Марочко.

По его словам, при установке данных мин будут задействованы немецкие специалисты.

Он отметил, что по документам специалисты будут проходить как сотрудники частной компании, занимающейся разминированием.

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский заявил, что текущая обстановка для украинских военных на Купянском направлении осложнилась.