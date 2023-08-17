Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ проигрывают под Харьковом и Авдеевкой
«Контрнаступление ВСУ вылилось в то, что российские войска уже подошли к Купянску», — сказал Соскин в своём блоге на YouTube.
Он отметил, что ВС России наступают под Марьинкой, Лиманом и Авдеевкой.
По его словам, украинское руководство не достигло результатов и загнало армию в тупик.
Ранее командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский заявил, что текущая обстановка для украинских военных на Купянском направлении осложнилась.