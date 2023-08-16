Newsweek: неудачи контрнаступления ставят перед Зеленским сложный выбор

Большие проблемы с контрнаступлением ставят перед президентом Украины Владимиром Зеленским практически невозможный выбор. Об этом пишет издание Newsweek.

Отмечается, что продвижение ВСУ даётся очень большой ценой.

«Перед Зеленским теперь стоит «невозможный выбор: пойти ва-банк, рискуя потерпеть дорогостоящий провал, или сократить потери Украины и смириться с политически болезненным поражением», — говорится в заявлении.

Источники Newsweek подчеркнули, что отсутствие прогресса на поле боя усилило стратегические дебаты на высшем уровне в правительстве Украины.

Это настроило некоторых членов офиса украинского президента против военного командования.

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский заявил, что текущая обстановка для украинских военных на Купянском направлении осложнилась.