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На Украине заявили, что боевики «Азова» вернулись в зону боевых действий

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Боевики украинского «Азова»* вернулись к участию в боевых действиях в зоне спецоперации, сообщил врио директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Украины Николай Уршалович.
На Украине заявили, что боевики «Азова» вернулись в зону боевых действий
  • AP

По его словам, боевики находятся в районе Серебрянского лесничества в ЛНР, пишет «Общественное».

Ранее Верховный суд ДНР приговорил боевиков «Азова» к 24 годам колонии за обстрелы жилых домов в населённых пунктах республики.

Украинский сержант «Азова» Михаил Швец признал, что боевики расстреливали мирных жителей на «Азовстали».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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