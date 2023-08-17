На Украине заявили, что боевики «Азова» вернулись в зону боевых действий
- AP
По его словам, боевики находятся в районе Серебрянского лесничества в ЛНР, пишет «Общественное».
Ранее Верховный суд ДНР приговорил боевиков «Азова» к 24 годам колонии за обстрелы жилых домов в населённых пунктах республики.
Украинский сержант «Азова» Михаил Швец признал, что боевики расстреливали мирных жителей на «Азовстали».
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.