Суд ДНР приговорил двух азовцев к 24 годам тюрьмы за обстрелы жилых домов
16 августа 2023

Суд ДНР приговорил двух азовцев к 24 годам тюрьмы за обстрелы жилых домов

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Верховный суд ДНР приговорил боевиков нацполка «Азов»*, старшего сержанта Павла Артёменко и младшего сержанта Антона Романюка, к 24 годам колонии за обстрелы из миномётов жилых домов в населённых пунктах республики. Об этом сообщает СК России.

По данным следователей, в период с 27 февраля по 13 марта 2022 года командиры «Азова» открыли огонь по жилым домам в населённых пунктах Сартана, Калиновка и Талаковка (Ломакино).

«Артёменко... отдавал приказы командиру миномётного расчёта Романюку — произвести обстрелы из миномёта чешского производства PRAM (L) VZ 82 жилых домов и социально значимых объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Боевики сделали 60 выстрелов. В результате несколько социально значимых объектов и домовладений было разрушено.

В ходе предварительного следствия потерпевшие заявили гражданские иски к обвиняемым на общую сумму 27 млн рублей.

«Приговором суда Артёменко и Романюку назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщают в пресс-службе СК.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего ВСУ Виталия Миненко к 21 году лишения свободы за расстрел мирного жителя Мариуполя.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.