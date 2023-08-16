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Суд вынес приговор солдату ВСУ за расстрел жителя Мариуполя

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Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего ВСУ Виталия Миненко к 21 году лишения свободы за расстрел мирного жителя Мариуполя.
Суд вынес приговор солдату ВСУ за расстрел жителя Мариуполя
  • РИА Новости

Суд установил, что в марте 2022 года украинский военный обнаружил на улице мирного жителя без оружия и застрелил его. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя... и приговорил Миненко к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее RT опубликовал кадры из суда, где военного ВСУ приговорили к пожизненному заключению за убийство мирных жителей в Мариуполе. 20-летний Василий Шитря выстрелил в двоих мужчин и двух женщин не менее 27 раз. Он назвал приговор справедливым и раскаялся.

Также военнослужащего националистического отряда «Азов»* приговорили к 25 годам лишения свободы по обвинению в соответствии со статьями УК России об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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