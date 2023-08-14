Бойца «Азова» приговорили к 25 годам тюрьмы за расстрел военнопленного

Военнослужащего националистического отряда «Азов»* приговорили к 25 годам лишения свободы по обвинению в соответствии со статьями УК России об убийстве и жестоком обращении с военнопленными.

«Верховный суд ДНР вынес приговор... в отношении стрелка... отряда специального назначения «Азов» Андрея Богдана. Он признан виновным», — говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

Суд установил, что боевик в марте 2022 года подошёл к остановленному для досмотра автомобилю, где находился мирный житель и двое военнослужащих ДНР, один из них был ранен. Военных разоружили и задержали. Украинский боевик отвёл раненого военнопленного в здание автозаправки и расстрелял.

«Суд с учётом позиции государственного обвинителя признал военнослужащего ВСУ виновным и приговорил к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в заявлении.

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор военнослужащему националистического отряда «Азов» национальной гвардии Украины Николаю Кущу, обвиняемому в убийстве раненого военнослужащего Народной милиции ДНР. Боевика приговорили к пожизненному лишению свободы.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.