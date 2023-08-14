Узнать больше

Бойца «Азова» приговорили к 25 годам тюрьмы за расстрел военнопленного

Короткая ссылка
Военнослужащего националистического отряда «Азов»* приговорили к 25 годам лишения свободы по обвинению в соответствии со статьями УК России об убийстве и жестоком обращении с военнопленными.

«Верховный суд ДНР вынес приговор... в отношении стрелка... отряда специального назначения «Азов» Андрея Богдана. Он признан виновным», — говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

Суд установил, что боевик в марте 2022 года подошёл к остановленному для досмотра автомобилю, где находился мирный житель и двое военнослужащих ДНР, один из них был ранен. Военных разоружили и задержали. Украинский боевик отвёл раненого военнопленного в здание автозаправки и расстрелял.

«Суд с учётом позиции государственного обвинителя признал военнослужащего ВСУ виновным и приговорил к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в заявлении.

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор военнослужащему националистического отряда «Азов» национальной гвардии Украины Николаю Кущу, обвиняемому в убийстве раненого военнослужащего Народной милиции ДНР. Боевика приговорили к пожизненному лишению свободы.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить