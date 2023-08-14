Суд в ДНР вынес приговор украинскому боевику «Азова», обвиняемому в убийстве раненого

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор военнослужащему националистического отряда «Азов»* национальной гвардии Украины Николаю Кущу, обвиняемому в убийстве раненого военнослужащего Народной милиции ДНР. Боевика приговорили к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры.

Суд признал Куща виновным по пунктам «б», «в», «л» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершённое в связи с осуществлением служебной деятельности, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды) и ч. 1 ст. 356 УК России (применение запрещённых методов ведения войны).

В середине апреля 2022 года Кущ убил выстрелом в голову раненого военнослужащего Народной милиции.

Ранее прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении командира роты ВСУ, отдавшего приказ о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.