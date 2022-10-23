Пленный сержант «Азова» Швец рассказал о расстрелах боевиками мирных жителей на «Азовстали»

Украинский сержант полка «Азов»* Михаил Швец рассказал, что боевики расстреливали мирных жителей на «Азовстали».

Об этом пленный рассказал РИА Новости.

По его словам, расстрел производился, чтобы в дальнейшем прикрываться от авиаударов телами погибших.

Другой военнопленный старший сержант Виталий Катранич рассказал, что расстреливали также тех, кто хотел выйти с «Азовстали».

Катранич также сообщил ранее, что командир полка «Азов»* Денис Прокопенко требовал от подчинённых не жалеть мирное население.

До этого боевики украинского нацбата «Азов»* рассказали о том, что неоднократно убивали мирных жителей.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.