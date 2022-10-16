Боевики «Азова» дали признательные показания об убийствах мирных жителей в Мариуполе

Бойцы украинского нацбата «Азов»* рассказали о том, что неоднократно убивали мирных жителей.

«Это было начало апреля в Мариуполе, улица Азовстальская. Я убил четверых гражданских с СВД. Случайно в ходе боя. Я заметил движение, но не распознал, противник это или нет. А это оказались гражданские», — заявил РИА Новости один из пленных бойцов Ренат Алиев.

Он добавил, что однажды стал свидетелем расстрела жилых домов из танка.

Другой собеседник агентства, сержант Михаил Швец, сообщил, что расстрелял мирного жителя во время перестрелки.

«Гражданский с белой повязкой выбежал перед нами. Я не увидел, что это гражданский, просто на рефлексе стрельнул в него один выстрел. В Следственном комитете всё признал», — сказал он.

В другой раз, по словам Швеца, он увидел, как другой украинский военный расстрелял в магазине пожилого человека.

Ранее Следственный комитет России совместно с ФСБ и ФСИН определил новых фигурантов дела о расстреле гражданских лиц в Мариуполе.

В СК России сообщили, что более 2 тыс. человек признаны потерпевшими по делу об обстрелах Мариуполя.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.