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Украинский военнопленный рассказал о требованиях командира «Азова» не жалеть гражданских

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Украинский военнопленный Виталий Катранич рассказал, что командир полка «Азов»* Денис Прокопенко требовал от подчинённых не жалеть мирное население.

«(Говорил, что. — RT) тут уже гражданских не осталось... Гражданских здесь нет... Ну, типа их убивать», — цитирует Катранича РИА Новости.

Он подтвердил, что украинским военнослужащим разрешали открывать огонь «куда угодно и как угодно».

Ранее боевики украинского нацбата «Азов» рассказали о том, что неоднократно убивали мирных жителей.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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