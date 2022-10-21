Украинский военнопленный рассказал о требованиях командира «Азова» не жалеть гражданских
«(Говорил, что. — RT) тут уже гражданских не осталось... Гражданских здесь нет... Ну, типа их убивать», — цитирует Катранича РИА Новости.
Он подтвердил, что украинским военнослужащим разрешали открывать огонь «куда угодно и как угодно».
Ранее боевики украинского нацбата «Азов» рассказали о том, что неоднократно убивали мирных жителей.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.