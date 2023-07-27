На Сватовском и Краснолиманском направлениях подразделения группировки войск «Центр» отразили девять атак ВСУ, уничтожив более 150 боевиков. При этом восемь военнослужащих Нацгвардии Украины сдались в плен. Вдобавок, бойцами Южной группировки войск были отражены атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском, Александро-Калиновском и Соледаро-Артёмовском направлениях. Между тем, по данным американских СМИ, киевский режим перешёл к основной фазе наступления в зоне СВО, задействовав тысячи резервистов, многие из которых прошли западную подготовку.

Подразделения группировки войск «Центр» в ходе ведения активной обороны занятых рубежей отбили девять атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Уничтожены две боевые машины пехоты, четыре бронированные машины, пять автомобилей типа пикап, орудие Д-30, три миномёта и более 150 боевиков. Восемь военнослужащих Нацгвардии Украины сдались в плен», — пояснил он.

Экипажи Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту, а также двум складам с боеприпасами. При этом комплексы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS.

«Юг»

Подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском, Александро-Калиновском и Соледаро-Артёмовском направлениях. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

При этом в районе села Ивано-Дарьевка была уничтожена боевая машина пехоты противника.

В ходе контрбатарейной борьбы подверглись уничтожению две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab, 155-мм самоходная гаубица М109 Paladin, а также гаубицы Д-30, Д-20 и 120-мм миномёт.

Экипажи вертолётов поразили цели в районах сёл Клещеевка и Андреевка, тогда как штурмовая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ в районах сёл Курдюмовка, Богдановка, Авдеевка и Майорское.

Результаты ударов возмездия

Вооружённые силы РФ в ходе ответных действий за теракт киевского режима на Крымском мосту уничтожили как минимум четыре места расположения иностранных наёмников на южном побережье Украины. Об этом сообщил активист николаевского подполья.

По его словам, были зафиксированы прилёты по курорту Коблево, отелю «Кристалл», базе отдыха «Голубой Факел» и гостинице «Ингул», куда заселяли «солдат удачи».

Также по теме Оправдаться перед Западом: Киев назвал главные причины отставания от графика контрнаступления ВСУ Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление киевского режима идёт медленнее, чем предполагалось, поскольку...

«Трупы вывозили почти два дня в тентовых грузовиках на Одессу, особо с упаковкой трупов никто не заморачивался, поэтому их складывали, как мешки с картошкой, друг на друга», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Наступление ВСУ

Киевский режим перешёл к основной фазе наступления в зоне СВО, пишет американская газета New York Times, ссылаясь на представителей Пентагона. По данным издания, в бой брошены тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку.

При этом в The Washington Post указывают, что цель действий украинского военного командования пока не ясна.

Между тем попавший в плен под Белогоровкой военнослужащий украинских войск Сергей Ходов указал на нехватку у ВСУ вооружения для осуществления масштабного контрнаступления. По его словам, за почти полтора года из иностранного вооружения и боеприпасов ему выдавали только гранаты.

«У нас нет такого вооружения, чтоб идти в контрнаступление», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление киевского режима идёт медленнее, чем предполагалось.

«Киевский режим напрасно надеется на самолёты F-16»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что любые новые виды вооружений, которые Запад решит поставить киевскому режиму, не смогут повлиять на исход спецоперации.

«Единственное, на что это точно повлияет: многие страны откажутся покупать разрекламированное американское и другое западное оружие, которое оказалось неэффективно на поле боя», — написал он в своём Telegram-канале.

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Володин также отметил схожесть гитлеровской Германии и киевского режима во главе с Зеленским относительно убеждений о некоем «чудо-оружии» («вундерваффе»), которое якобы поможет им победить.

«Сначала это были американские гаубицы «три топора», потом — «хаймерсы», затем — «леопарды» и «брэдли». Ничто из этого не помогло укронацистам при их контрнаступлении. Наши солдаты и офицеры сжигают западную технику одну за другой. Сейчас — новое «вундерваффе»: киевский режим надеется на самолёты F-16. Напрасно. Они будут уничтожены нашими лётчиками и ПВО», — подчеркнул председатель Госдумы.