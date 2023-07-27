Марочко: российские военные выбили ВСУ с ряда позиций на второй линии обороны

Российские военные выбили украинские войска с позиций на второй линии обороны на ряде участков на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что за последние дни ВС России имели ряд успехов в освобождении территории ЛНР.

«Успешные наступательные действия привели к оставлению своих позиций украинскими боевиками, а на некоторых участках на Краснолиманском направлении ВФУ оставили не только передовые позиции, но и были выбиты со второй линии обороны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ после очередного провала наступления на Ореховском направлении пытаются провести ротацию и передислокацию своих сил для подготовки нового удара.